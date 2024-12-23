Плясовских Яков Степанович
Из справочника
Перепись населения 1897 года по Тобольской губернии. Загваздинская волость
- ФИО
- Плясовских Яков Степанович
- Пол
- муж
- Возраст (лет)
- 9
- Год рождения вычисленный
- 1888
- Родственная связь
- сын [1]
- Номер семьи
- 57
- Номер в семье
- 5
- Сословие
- Крестьяне из государственных
- Дата переписи
- 1897
- Губерния
- Тобольская
- Уезд
- Тобольский
- Волость
- Загваздинская
- Место
- с. Загваздинское
- Место события
- с. Загваздинское, Загваздинская вол., Тобольский окр., Тобольская губ.
- Архивный код
- ГБУТО Тобольск: ф.417, оп.2, д.336, лист: 128
- Полная запись переписи
- Наименование переписи: Перепись населения 1897 года по Тобольской губернии. Загваздинская волость
Номер семьи: 57
01 | Плясовских Степан Васильевич: 60 лет | Крестьяне из государственных - хозяин
02 | Плясовских Христина Егоровна: 45 лет | Крестьяне из государственных - жена [1]
03 | Плясовских Дарья Стефановна: 15 лет | Крестьяне из государственных - дочь [1]
04 | Плясовских Василиса Степановна: 14 лет | Крестьяне из государственных - дочь [1]
05 | Плясовских Яков Степанович: 9 лет | Крестьяне из государственных - сын [1]
06 | Феоктистов Зиновий Антонович: 36 лет | Крестьяне из временнообязанных - нахлебник
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- Индексация данных проведена Юлия Ратт
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