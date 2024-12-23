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Плясовских Степан Васильевич

Из справочника
Перепись населения 1897 года по Тобольской губернии. Загваздинская волость
ФИО
Плясовских Степан Васильевич
Пол
муж
Возраст (лет)
60
Год рождения вычисленный
1837
Родственная связь
хозяин
Номер семьи
57
Номер в семье
1
Сословие
Крестьяне из государственных
Дата переписи
1897
Губерния
Тобольская
Уезд
Тобольский
Волость
Загваздинская
Место
с. Загваздинское
Место события
с. Загваздинское, Загваздинская вол., Тобольский окр., Тобольская губ.
Архивный код
ГБУТО Тобольск: ф.417, оп.2, д.336, лист: 128
Полная запись переписи
Наименование переписи: Перепись населения 1897 года по Тобольской губернии. Загваздинская волость
Номер семьи: 57
01 | Плясовских Степан Васильевич: 60 лет | Крестьяне из государственных - хозяин
02 | Плясовских Христина Егоровна: 45 лет | Крестьяне из государственных - жена [1]
03 | Плясовских Дарья Стефановна: 15 лет | Крестьяне из государственных - дочь [1]
04 | Плясовских Василиса Степановна: 14 лет | Крестьяне из государственных - дочь [1]
05 | Плясовских Яков Степанович: 9 лет | Крестьяне из государственных - сын [1]
06 | Феоктистов Зиновий Антонович: 36 лет | Крестьяне из временнообязанных - нахлебник
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Источник
Индексация данных проведена Юлия Ратт

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