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Одинцова Екатерина Димитриевна

Из справочника
Перепись населения 1897 года по Тобольской губернии. Загваздинская волость
ФИО
Одинцова Екатерина Димитриевна
Пол
муж
Возраст (лет)
15
Год рождения вычисленный
1882
Родственная связь
работница
Номер семьи
56
Номер в семье
7
Сословие
Крестьяне из государственных
Дата переписи
1897
Губерния
Тобольская
Уезд
Тобольский
Волость
Загваздинская
Место
с. Загваздинское
Место события
с. Загваздинское, Загваздинская вол., Тобольский окр., Тобольская губ.
Архивный код
ГБУТО Тобольск: ф.417, оп.2, д.336, лист: 126
Полная запись переписи
Наименование переписи: Перепись населения 1897 года по Тобольской губернии. Загваздинская волость
Номер семьи: 56
01 | Игнатьев Игнатий Димитриевич: 44 года | Отставной солдат - хозяин
02 | Игнатьева Хиония Филимоновна: 40 лет | Крестьяне из государственных - жена [1]
03 | Игнатьева Евдокия Игнатьевна: 9 лет | Крестьяне из государственных - дочь [1]
04 | Игнатьев Яков Игнатьевич: 3 года | Крестьяне из государственных - сын [1]
05 | Игнатьев Михаил Игнатьевич: 1 год | Крестьяне из государственных - сын [1]
06 | Игнатьева Домна Игнатьевна: , 1 месяц | Крестьяне из государственных - дочь [1]
07 | Одинцова Екатерина Димитриевна: 15 лет | Крестьяне из государственных - работница
Комментарий наборщика
зачеркнута
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Источник
Индексация данных проведена Юлия Ратт

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