Одинцова Екатерина Димитриевна
Из справочника
Перепись населения 1897 года по Тобольской губернии. Загваздинская волость
- ФИО
- Одинцова Екатерина Димитриевна
- Пол
- муж
- Возраст (лет)
- 15
- Год рождения вычисленный
- 1882
- Родственная связь
- работница
- Номер семьи
- 56
- Номер в семье
- 7
- Сословие
- Крестьяне из государственных
- Дата переписи
- 1897
- Губерния
- Тобольская
- Уезд
- Тобольский
- Волость
- Загваздинская
- Место
- с. Загваздинское
- Место события
- с. Загваздинское, Загваздинская вол., Тобольский окр., Тобольская губ.
- Архивный код
- ГБУТО Тобольск: ф.417, оп.2, д.336, лист: 126
- Полная запись переписи
- Наименование переписи: Перепись населения 1897 года по Тобольской губернии. Загваздинская волость
Номер семьи: 56
01 | Игнатьев Игнатий Димитриевич: 44 года | Отставной солдат - хозяин
02 | Игнатьева Хиония Филимоновна: 40 лет | Крестьяне из государственных - жена [1]
03 | Игнатьева Евдокия Игнатьевна: 9 лет | Крестьяне из государственных - дочь [1]
04 | Игнатьев Яков Игнатьевич: 3 года | Крестьяне из государственных - сын [1]
05 | Игнатьев Михаил Игнатьевич: 1 год | Крестьяне из государственных - сын [1]
06 | Игнатьева Домна Игнатьевна: , 1 месяц | Крестьяне из государственных - дочь [1]
07 | Одинцова Екатерина Димитриевна: 15 лет | Крестьяне из государственных - работница
- Комментарий наборщика
- зачеркнута
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- Индексация данных проведена Юлия Ратт
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