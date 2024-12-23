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Игнатьев Яков Игнатьевич

Из справочника
Перепись населения 1897 года по Тобольской губернии. Загваздинская волость
ФИО
Игнатьев Яков Игнатьевич
Пол
муж
Возраст (лет)
3
Год рождения вычисленный
1894
Родственная связь
сын [1]
Номер семьи
56
Номер в семье
4
Сословие
Крестьяне из государственных
Дата переписи
1897
Губерния
Тобольская
Уезд
Тобольский
Волость
Загваздинская
Место
с. Загваздинское
Место события
с. Загваздинское, Загваздинская вол., Тобольский окр., Тобольская губ.
Архивный код
ГБУТО Тобольск: ф.417, оп.2, д.336, лист: 126
Полная запись переписи
Наименование переписи: Перепись населения 1897 года по Тобольской губернии. Загваздинская волость
Номер семьи: 56
01 | Игнатьев Игнатий Димитриевич: 44 года | Отставной солдат - хозяин
02 | Игнатьева Хиония Филимоновна: 40 лет | Крестьяне из государственных - жена [1]
03 | Игнатьева Евдокия Игнатьевна: 9 лет | Крестьяне из государственных - дочь [1]
04 | Игнатьев Яков Игнатьевич: 3 года | Крестьяне из государственных - сын [1]
05 | Игнатьев Михаил Игнатьевич: 1 год | Крестьяне из государственных - сын [1]
06 | Игнатьева Домна Игнатьевна: , 1 месяц | Крестьяне из государственных - дочь [1]
07 | Одинцова Екатерина Димитриевна: 15 лет | Крестьяне из государственных - работница
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Источник
Индексация данных проведена Юлия Ратт

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