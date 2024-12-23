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Плясовских Варвара Савельевна

Из справочника
Перепись населения 1897 года по Тобольской губернии. Загваздинская волость
ФИО
Плясовских Варвара Савельевна
Пол
муж
Возраст (месяцев)
1
Год рождения вычисленный
1896
Родственная связь
дочь [4]
Номер семьи
55
Номер в семье
7
Сословие
Крестьяне из государственных
Дата переписи
1897
Губерния
Тобольская
Уезд
Тобольский
Волость
Загваздинская
Место
с. Загваздинское
Место события
с. Загваздинское, Загваздинская вол., Тобольский окр., Тобольская губ.
Архивный код
ГБУТО Тобольск: ф.417, оп.2, д.336, лист: 122
Полная запись переписи
Наименование переписи: Перепись населения 1897 года по Тобольской губернии. Загваздинская волость
Номер семьи: 55
01 | Плясовских Егор Иванович: 52 года | Крестьяне из государственных - хозяин
02 | Плясовских Феоктиста Никитична: 57 лет | Крестьяне из государственных - жена [1]
03 | Плясовских Димитрий Егорович: 26 лет | Крестьяне из государственных - сын [1]
04 | Плясовских Савелий Егорович: 25 лет | Крестьяне из государственных - сын [1]
05 | Плясовских Анна Яковлевна: 26 лет | Крестьяне из государственных - жена [4]
06 | Плясовских Дарья Савельевна: 1 год | Крестьяне из государственных - дочь [4]
07 | Плясовских Варвара Савельевна: , 1 месяц | Крестьяне из государственных - дочь [4]
08 | Плясовских Домна Егоровна: 23 года | Крестьяне из государственных - дочь [1]
09 | Плясовских Симеон Егорович: 22 года | Крестьяне из государственных - сын [1]
10 | Плясовских Владимир Егорович: 20 лет | Крестьяне из государственных - сын [1]
11 | Плясовских Григорий Егорович: 15 лет | Крестьяне из государственных - сын [1]
12 | Плясовских Димитрий Егорович: 13 лет | Крестьяне из государственных - сын [1]
13 | Плясовских Парасковья Егоровна: 11 лет | Крестьяне из государственных - дочь [1]
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Источник
Индексация данных проведена Юлия Ратт

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