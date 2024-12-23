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Петелин Прохор Сергеевич

Из справочника
Перепись населения 1897 года по Тобольской губернии. Загваздинская волость
ФИО
Петелин Прохор Сергеевич
Пол
муж
Возраст (лет)
1
Год рождения вычисленный
1896
Родственная связь
сын [3]
Номер семьи
53
Номер в семье
8
Сословие
Крестьяне из государственных
Дата переписи
1897
Губерния
Тобольская
Уезд
Тобольский
Волость
Загваздинская
Место
с. Загваздинское
Место события
с. Загваздинское, Загваздинская вол., Тобольский окр., Тобольская губ.
Архивный код
ГБУТО Тобольск: ф.417, оп.2, д.336, лист: 117
Полная запись переписи
Наименование переписи: Перепись населения 1897 года по Тобольской губернии. Загваздинская волость
Номер семьи: 53
01 | Петелин Гаврил Ефимович: 54 года | Крестьяне из государственных - хозяин
02 | Петелина Екатерина Ивановна: 54 года | Крестьяне из государственных - жена [1]
03 | Петелин Сергей Ефимович: 41 год | Крестьяне из государственных - брат [1]
04 | Петелина Домна Стефановна: 41 год | Крестьяне из государственных - жена [3]
05 | Петелин Егор Сергеевич: 15 лет | Крестьяне из государственных - сын [3]
06 | Петелин Семен Сергеевич: 10 лет | Крестьяне из государственных - сын [3]
07 | Петелин Роман Сергеевич: 4 года | Крестьяне из государственных - сын [3]
08 | Петелин Прохор Сергеевич: 1 год | Крестьяне из государственных - сын [3]
09 | Петелина Федосья Ефимовна: 50 лет | Крестьяне из государственных - сестра [1]
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Источник
Индексация данных проведена Юлия Ратт

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