Петелина Домна Стефановна
Из справочника
Перепись населения 1897 года по Тобольской губернии. Загваздинская волость
- ФИО
- Петелина Домна Стефановна
- Пол
- муж
- Возраст (лет)
- 41
- Год рождения вычисленный
- 1856
- Родственная связь
- жена [3]
- Номер семьи
- 53
- Номер в семье
- 4
- Сословие
- Крестьяне из государственных
- Дата переписи
- 1897
- Губерния
- Тобольская
- Уезд
- Тобольский
- Волость
- Загваздинская
- Место
- с. Загваздинское
- Место события
- с. Загваздинское, Загваздинская вол., Тобольский окр., Тобольская губ.
- Архивный код
- ГБУТО Тобольск: ф.417, оп.2, д.336, лист: 117
- Полная запись переписи
- Наименование переписи: Перепись населения 1897 года по Тобольской губернии. Загваздинская волость
Номер семьи: 53
01 | Петелин Гаврил Ефимович: 54 года | Крестьяне из государственных - хозяин
02 | Петелина Екатерина Ивановна: 54 года | Крестьяне из государственных - жена [1]
03 | Петелин Сергей Ефимович: 41 год | Крестьяне из государственных - брат [1]
04 | Петелина Домна Стефановна: 41 год | Крестьяне из государственных - жена [3]
05 | Петелин Егор Сергеевич: 15 лет | Крестьяне из государственных - сын [3]
06 | Петелин Семен Сергеевич: 10 лет | Крестьяне из государственных - сын [3]
07 | Петелин Роман Сергеевич: 4 года | Крестьяне из государственных - сын [3]
08 | Петелин Прохор Сергеевич: 1 год | Крестьяне из государственных - сын [3]
09 | Петелина Федосья Ефимовна: 50 лет | Крестьяне из государственных - сестра [1]
- Показать всех упомянутых в записи
- Перейти
- Источник
- Индексация данных проведена Юлия Ратт
Страницы, связанные с этой записью
- ЛюдиЛюди
Здесь будет постепенно формироваться список людей, у которых данная запись из справочника указана как источник информации. Если эта запись относится к кому-то из людей, страницы которых вы создали, нажмите кнопку «Добавить человека» и выберите соответствующую страницу.