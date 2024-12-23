Петелина Екатерина Ивановна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиПетелина Екатерина Ивановна

Петелина Екатерина Ивановна

Из справочника
Перепись населения 1897 года по Тобольской губернии. Загваздинская волость
ФИО
Петелина Екатерина Ивановна
Пол
муж
Возраст (лет)
54
Год рождения вычисленный
1843
Родственная связь
жена [1]
Номер семьи
53
Номер в семье
2
Сословие
Крестьяне из государственных
Дата переписи
1897
Губерния
Тобольская
Уезд
Тобольский
Волость
Загваздинская
Место
с. Загваздинское
Место события
с. Загваздинское, Загваздинская вол., Тобольский окр., Тобольская губ.
Архивный код
ГБУТО Тобольск: ф.417, оп.2, д.336, лист: 117
Полная запись переписи
Наименование переписи: Перепись населения 1897 года по Тобольской губернии. Загваздинская волость
Номер семьи: 53
01 | Петелин Гаврил Ефимович: 54 года | Крестьяне из государственных - хозяин
02 | Петелина Екатерина Ивановна: 54 года | Крестьяне из государственных - жена [1]
03 | Петелин Сергей Ефимович: 41 год | Крестьяне из государственных - брат [1]
04 | Петелина Домна Стефановна: 41 год | Крестьяне из государственных - жена [3]
05 | Петелин Егор Сергеевич: 15 лет | Крестьяне из государственных - сын [3]
06 | Петелин Семен Сергеевич: 10 лет | Крестьяне из государственных - сын [3]
07 | Петелин Роман Сергеевич: 4 года | Крестьяне из государственных - сын [3]
08 | Петелин Прохор Сергеевич: 1 год | Крестьяне из государственных - сын [3]
09 | Петелина Федосья Ефимовна: 50 лет | Крестьяне из государственных - сестра [1]
Показать всех упомянутых в записи
Перейти
Источник
Индексация данных проведена Юлия Ратт

Страницы, связанные с этой записью

Здесь будет постепенно формироваться список людей, у которых данная запись из справочника указана как источник информации. Если эта запись относится к кому-то из людей, страницы которых вы создали, нажмите кнопку «Добавить человека» и выберите соответствующую страницу.

Мы используем куки для улучшения работы сайта.