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Вахрушева Дарья Михайловна

Из справочника
Перепись населения 1897 года по Тобольской губернии. Загваздинская волость
ФИО
Вахрушева Дарья Михайловна
Пол
муж
Возраст (лет)
11
Год рождения вычисленный
1886
Родственная связь
дочь [1]
Номер семьи
52
Номер в семье
3
Сословие
Крестьяне из государственных
Дата переписи
1897
Губерния
Тобольская
Уезд
Тобольский
Волость
Загваздинская
Место
с. Загваздинское
Место события
с. Загваздинское, Загваздинская вол., Тобольский окр., Тобольская губ.
Архивный код
ГБУТО Тобольск: ф.417, оп.2, д.336, лист: 116
Полная запись переписи
Наименование переписи: Перепись населения 1897 года по Тобольской губернии. Загваздинская волость
Номер семьи: 52
01 | Вахрушев Михаил Сергеевич: 32 года | Крестьяне из государственных - хозяин
02 | Вахрушева Екатерина Стефановна: 33 года | Крестьяне из государственных - жена [1]
03 | Вахрушева Дарья Михайловна: 11 лет | Крестьяне из государственных - дочь [1]
04 | Вахрушев Яков Михайлович: , 3 месяца | Крестьяне из государственных - сын [1]
05 | Вахрушев Сергей Павлович: 53 года | Крестьяне из государственных - отец [1]
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Источник
Индексация данных проведена Юлия Ратт

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