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Плясовских Константин Иларионович

Из справочника
Перепись населения 1897 года по Тобольской губернии. Загваздинская волость
ФИО
Плясовских Константин Иларионович
Пол
муж
Возраст (лет)
15
Год рождения вычисленный
1882
Родственная связь
сын [1]
Номер семьи
51
Номер в семье
9
Сословие
Крестьяне из государственных
Дата переписи
1897
Губерния
Тобольская
Уезд
Тобольский
Волость
Загваздинская
Место
с. Загваздинское
Место события
с. Загваздинское, Загваздинская вол., Тобольский окр., Тобольская губ.
Архивный код
ГБУТО Тобольск: ф.417, оп.2, д.336, лист: 114
Полная запись переписи
Наименование переписи: Перепись населения 1897 года по Тобольской губернии. Загваздинская волость
Номер семьи: 51
01 | Плясовских Иларион Стефанович: 52 года | Крестьяне из государственных - хозяин
02 | Плясовских Хиония Ивановна: 53 года | Крестьяне из государственных - жена [1]
03 | Плясовских Николай Иларионович: 26 лет | Крестьяне из государственных - сын [1]
04 | Плясовских Акулина Димитриевна: 25 лет | Крестьяне из государственных - жена [3]
05 | Плясовских Марья Николаевна: 3 года | Крестьяне из государственных - дочь [3]
06 | Плясовских Петр Николаевич: 1 год | Крестьяне из государственных - сын [3]
07 | Плясовских Екатерина Иларионовна: 24 года | Крестьяне из государственных - дочь [1]
08 | Плясовских Федор Иларионович: 16 лет | Крестьяне из государственных - сын [1]
09 | Плясовских Константин Иларионович: 15 лет | Крестьяне из государственных - сын [1]
10 | Плясовских Егор Иларионович: 12 лет | Крестьяне из государственных - сын [1]
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Источник
Индексация данных проведена Юлия Ратт

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