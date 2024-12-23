Плясовских Константин Иларионович
Из справочника
Перепись населения 1897 года по Тобольской губернии. Загваздинская волость
- ФИО
- Плясовских Константин Иларионович
- Пол
- муж
- Возраст (лет)
- 15
- Год рождения вычисленный
- 1882
- Родственная связь
- сын [1]
- Номер семьи
- 51
- Номер в семье
- 9
- Сословие
- Крестьяне из государственных
- Дата переписи
- 1897
- Губерния
- Тобольская
- Уезд
- Тобольский
- Волость
- Загваздинская
- Место
- с. Загваздинское
- Место события
- с. Загваздинское, Загваздинская вол., Тобольский окр., Тобольская губ.
- Архивный код
- ГБУТО Тобольск: ф.417, оп.2, д.336, лист: 114
- Полная запись переписи
- Наименование переписи: Перепись населения 1897 года по Тобольской губернии. Загваздинская волость
Номер семьи: 51
01 | Плясовских Иларион Стефанович: 52 года | Крестьяне из государственных - хозяин
02 | Плясовских Хиония Ивановна: 53 года | Крестьяне из государственных - жена [1]
03 | Плясовских Николай Иларионович: 26 лет | Крестьяне из государственных - сын [1]
04 | Плясовских Акулина Димитриевна: 25 лет | Крестьяне из государственных - жена [3]
05 | Плясовских Марья Николаевна: 3 года | Крестьяне из государственных - дочь [3]
06 | Плясовских Петр Николаевич: 1 год | Крестьяне из государственных - сын [3]
07 | Плясовских Екатерина Иларионовна: 24 года | Крестьяне из государственных - дочь [1]
08 | Плясовских Федор Иларионович: 16 лет | Крестьяне из государственных - сын [1]
09 | Плясовских Константин Иларионович: 15 лет | Крестьяне из государственных - сын [1]
10 | Плясовских Егор Иларионович: 12 лет | Крестьяне из государственных - сын [1]
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- Индексация данных проведена Юлия Ратт
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