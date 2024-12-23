Слепцова Пелагия Ивановна
Из справочника
Перепись населения 1897 года по Тобольской губернии. Загваздинская волость
- ФИО
- Слепцова Пелагия Ивановна
- Пол
- жен
- Возраст (лет)
- 11
- Год рождения вычисленный
- 1886
- Родственная связь
- сродная племянница [1]
- Номер семьи
- 50
- Номер в семье
- 9
- Сословие
- Крестьяне из государственных
- Дата переписи
- 1897
- Губерния
- Тобольская
- Уезд
- Тобольский
- Волость
- Загваздинская
- Место
- с. Загваздинское
- Место события
- с. Загваздинское, Загваздинская вол., Тобольский окр., Тобольская губ.
- Архивный код
- ГБУТО Тобольск: ф.417, оп.2, д.336, лист: 112
- Полная запись переписи
- Наименование переписи: Перепись населения 1897 года по Тобольской губернии. Загваздинская волость
Номер семьи: 50
01 | Мозжевилов Никифор Иванович: 50 лет | Крестьяне из государственных - хозяин
02 | Мозжевилова Зиновья Артемиевна: 45 лет | Крестьяне из государственных - жена [1]
03 | Мозжевилов Иван Никифорович: 23 года | Крестьяне из государственных - сын [1]
04 | Мозжевилова Ульяна Савельевна: 21 год | Крестьяне из государственных - жена [3]
05 | Мозжевилова Варвара Никифоровна: 22 года | Крестьяне из государственных - дочь [1]
06 | Мозжевилов Андрей Фелофанович: , 4 месяца | Крестьяне из государственных - сын [5]
07 | Мозжевилов Фелофан Никифорович: 19 лет | Крестьяне из государственных - сын [1]
08 | Мозжевилов Степан Никифорович: 16 лет | Крестьяне из государственных - сын [1]
09 | Слепцова Пелагия Ивановна: 11 лет | Крестьяне из государственных - сродная племянница [1]
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- Индексация данных проведена Юлия Ратт
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