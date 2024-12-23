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Мозжевилова Варвара Никифоровна

Из справочника
Перепись населения 1897 года по Тобольской губернии. Загваздинская волость
ФИО
Мозжевилова Варвара Никифоровна
Пол
муж
Возраст (лет)
22
Год рождения вычисленный
1875
Родственная связь
дочь [1]
Номер семьи
50
Номер в семье
5
Сословие
Крестьяне из государственных
Дата переписи
1897
Губерния
Тобольская
Уезд
Тобольский
Волость
Загваздинская
Место
с. Загваздинское
Место события
с. Загваздинское, Загваздинская вол., Тобольский окр., Тобольская губ.
Архивный код
ГБУТО Тобольск: ф.417, оп.2, д.336, лист: 112
Полная запись переписи
Наименование переписи: Перепись населения 1897 года по Тобольской губернии. Загваздинская волость
Номер семьи: 50
01 | Мозжевилов Никифор Иванович: 50 лет | Крестьяне из государственных - хозяин
02 | Мозжевилова Зиновья Артемиевна: 45 лет | Крестьяне из государственных - жена [1]
03 | Мозжевилов Иван Никифорович: 23 года | Крестьяне из государственных - сын [1]
04 | Мозжевилова Ульяна Савельевна: 21 год | Крестьяне из государственных - жена [3]
05 | Мозжевилова Варвара Никифоровна: 22 года | Крестьяне из государственных - дочь [1]
06 | Мозжевилов Андрей Фелофанович: , 4 месяца | Крестьяне из государственных - сын [5]
07 | Мозжевилов Фелофан Никифорович: 19 лет | Крестьяне из государственных - сын [1]
08 | Мозжевилов Степан Никифорович: 16 лет | Крестьяне из государственных - сын [1]
09 | Слепцова Пелагия Ивановна: 11 лет | Крестьяне из государственных - сродная племянница [1]
Комментарий наборщика
зачеркнута
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Источник
Индексация данных проведена Юлия Ратт

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