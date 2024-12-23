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Плясовских Елена Николаевна

Из справочника
Перепись населения 1897 года по Тобольской губернии. Загваздинская волость
ФИО
Плясовских Елена Николаевна
Пол
муж
Возраст (лет)
40
Год рождения вычисленный
1857
Родственная связь
жена [1]
Номер семьи
49
Номер в семье
2
Сословие
Крестьяне из государственных
Дата переписи
1897
Губерния
Тобольская
Уезд
Тобольский
Волость
Загваздинская
Место
с. Загваздинское
Место события
с. Загваздинское, Загваздинская вол., Тобольский окр., Тобольская губ.
Архивный код
ГБУТО Тобольск: ф.417, оп.2, д.336, лист: 110
Полная запись переписи
Наименование переписи: Перепись населения 1897 года по Тобольской губернии. Загваздинская волость
Номер семьи: 49
01 | Плясовских Иван Козьмич: 43 года | Крестьяне из государственных - хозяин
02 | Плясовских Елена Николаевна: 40 лет | Крестьяне из государственных - жена [1]
03 | Плясовских Марья Ивановна: 16 лет | Крестьяне из государственных - дочь [1]
04 | Плясовских Димитрий Иванович: 3 года | Крестьяне из государственных - сын [1]
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Источник
Индексация данных проведена Юлия Ратт

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