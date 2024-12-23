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Загваздин Панкратий Гордеевич

Из справочника
Перепись населения 1897 года по Тобольской губернии. Загваздинская волость
ФИО
Загваздин Панкратий Гордеевич
Пол
муж
Возраст (лет)
7
Год рождения вычисленный
1890
Родственная связь
внук [1]
Номер семьи
47
Номер в семье
7
Сословие
Крестьяне из государственных
Дата переписи
1897
Губерния
Тобольская
Уезд
Тобольский
Волость
Загваздинская
Место
с. Загваздинское
Место события
с. Загваздинское, Загваздинская вол., Тобольский окр., Тобольская губ.
Архивный код
ГБУТО Тобольск: ф.417, оп.2, д.336, лист: 106
Полная запись переписи
Наименование переписи: Перепись населения 1897 года по Тобольской губернии. Загваздинская волость
Номер семьи: 47
01 | Загваздин Яков Тимофеевич: 55 лет | Крестьяне из государственных - хозяин
02 | Загваздина Графида Григорьевна: 55 лет | Крестьяне из государственных - жена [1]
03 | Загваздин Егор Яковлевич: 21 год | Крестьяне из государственных - сын [1]
04 | Загваздина Дарья Яковлевна: 19 лет | Крестьяне из государственных - дочь [1]
05 | Загваздина Пелагия Яковлевна: 16 лет | Крестьяне из государственных - дочь [1]
06 | Загваздина Лукерья Яковлевна: 14 лет | Крестьяне из государственных - дочь [1]
07 | Загваздин Панкратий Гордеевич: 7 лет | Крестьяне из государственных - внук [1]
08 | Токарев Максим Миронович: 12 лет | Крестьяне из государственных - племянник [1]
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Источник
Индексация данных проведена Юлия Ратт

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