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Демьянов Тимофей Иванович

Из справочника
Перепись населения 1897 года по Тобольской губернии. Загваздинская волость
ФИО
Демьянов Тимофей Иванович
Пол
муж
Возраст (лет)
53
Год рождения вычисленный
1844
Родственная связь
хозяин
Номер семьи
46
Номер в семье
1
Сословие
Крестьяне из временнообязанных
Дата переписи
1897
Губерния
Тобольская
Уезд
Тобольский
Волость
Загваздинская
Место
с. Загваздинское
Место события
с. Загваздинское, Загваздинская вол., Тобольский окр., Тобольская губ.
Архивный код
ГБУТО Тобольск: ф.417, оп.2, д.336, лист: 104
Полная запись переписи
Наименование переписи: Перепись населения 1897 года по Тобольской губернии. Загваздинская волость
Номер семьи: 46
01 | Демьянов Тимофей Иванович: 53 года | Крестьяне из временнообязанных - хозяин
02 | Демьянова Агафья Захаровна: 55 лет | Крестьяне из помещичьих - жена [1]
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Источник
Индексация данных проведена Юлия Ратт

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