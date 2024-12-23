Петелина Марья Димитриевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиПетелина Марья Димитриевна

Петелина Марья Димитриевна

Из справочника
Перепись населения 1897 года по Тобольской губернии. Загваздинская волость
ФИО
Петелина Марья Димитриевна
Пол
муж
Возраст (лет)
4
Год рождения вычисленный
1893
Родственная связь
дочь [1]
Номер семьи
45
Номер в семье
8
Сословие
Крестьяне из государственных
Дата переписи
1897
Губерния
Тобольская
Уезд
Тобольский
Волость
Загваздинская
Место
с. Загваздинское
Место события
с. Загваздинское, Загваздинская вол., Тобольский окр., Тобольская губ.
Архивный код
ГБУТО Тобольск: ф.417, оп.2, д.336, лист: 102
Полная запись переписи
Наименование переписи: Перепись населения 1897 года по Тобольской губернии. Загваздинская волость
Номер семьи: 45
01 | Петелин Димитрий Васильевич: 36 лет | Крестьяне из государственных - хозяин
02 | Петелина Ксенья Гавриловна: 35 лет | Крестьяне из государственных - жена [1]
03 | Петелина Марфа Димитриевна: 15 лет | Крестьяне из государственных - дочь [1]
04 | Петелина Ирина Димитриевна: 13 лет | Крестьяне из государственных - дочь [1]
05 | Петелин Михаил Димитриевич: 11 лет | Крестьяне из государственных - сын [1]
06 | Петелина Олимпиада Димитриевна: 8 лет | Крестьяне из государственных - дочь [1]
07 | Петелина Авдотья Димитриевна: 6 лет | Крестьяне из государственных - дочь [1]
08 | Петелина Марья Димитриевна: 4 года | Крестьяне из государственных - дочь [1]
09 | Петелина Александра Димитриевна: 1 год | Крестьяне из государственных - дочь [1]
Показать всех упомянутых в записи
Перейти
Источник
Индексация данных проведена Юлия Ратт

Страницы, связанные с этой записью

Здесь будет постепенно формироваться список людей, у которых данная запись из справочника указана как источник информации. Если эта запись относится к кому-то из людей, страницы которых вы создали, нажмите кнопку «Добавить человека» и выберите соответствующую страницу.

Мы используем куки для улучшения работы сайта.