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Петелина Марфа Димитриевна

Из справочника
Перепись населения 1897 года по Тобольской губернии. Загваздинская волость
ФИО
Петелина Марфа Димитриевна
Пол
муж
Возраст (лет)
15
Год рождения вычисленный
1882
Родственная связь
дочь [1]
Номер семьи
45
Номер в семье
3
Сословие
Крестьяне из государственных
Дата переписи
1897
Губерния
Тобольская
Уезд
Тобольский
Волость
Загваздинская
Место
с. Загваздинское
Место события
с. Загваздинское, Загваздинская вол., Тобольский окр., Тобольская губ.
Архивный код
ГБУТО Тобольск: ф.417, оп.2, д.336, лист: 102
Полная запись переписи
Наименование переписи: Перепись населения 1897 года по Тобольской губернии. Загваздинская волость
Номер семьи: 45
01 | Петелин Димитрий Васильевич: 36 лет | Крестьяне из государственных - хозяин
02 | Петелина Ксенья Гавриловна: 35 лет | Крестьяне из государственных - жена [1]
03 | Петелина Марфа Димитриевна: 15 лет | Крестьяне из государственных - дочь [1]
04 | Петелина Ирина Димитриевна: 13 лет | Крестьяне из государственных - дочь [1]
05 | Петелин Михаил Димитриевич: 11 лет | Крестьяне из государственных - сын [1]
06 | Петелина Олимпиада Димитриевна: 8 лет | Крестьяне из государственных - дочь [1]
07 | Петелина Авдотья Димитриевна: 6 лет | Крестьяне из государственных - дочь [1]
08 | Петелина Марья Димитриевна: 4 года | Крестьяне из государственных - дочь [1]
09 | Петелина Александра Димитриевна: 1 год | Крестьяне из государственных - дочь [1]
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Источник
Индексация данных проведена Юлия Ратт

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