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Максимова Варвара Захаровна

Из справочника
Перепись населения 1897 года по Тобольской губернии. Загваздинская волость
ФИО
Максимова Варвара Захаровна
Пол
муж
Возраст (лет)
15
Год рождения вычисленный
1882
Родственная связь
сестра [1]
Номер семьи
44
Номер в семье
3
Сословие
Крестьяне из государственных
Дата переписи
1897
Губерния
Тобольская
Уезд
Тобольский
Волость
Загваздинская
Место
с. Загваздинское
Место события
с. Загваздинское, Загваздинская вол., Тобольский окр., Тобольская губ.
Архивный код
ГБУТО Тобольск: ф.417, оп.2, д.336, лист: 100
Полная запись переписи
Наименование переписи: Перепись населения 1897 года по Тобольской губернии. Загваздинская волость
Номер семьи: 44
01 | Максимов Иван Захарович: 36 лет | Крестьяне из государственных - хозяин
02 | Максимова Ефимья Козьминична: 34 года | Крестьяне из государственных - жена [1]
03 | Максимова Варвара Захаровна: 15 лет | Крестьяне из государственных - сестра [1]
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Источник
Индексация данных проведена Юлия Ратт

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