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Загваздин Семен Давидович

Из справочника
Перепись населения 1897 года по Тобольской губернии. Загваздинская волость
ФИО
Загваздин Семен Давидович
Пол
муж
Возраст (лет)
5
Год рождения вычисленный
1892
Родственная связь
сын [1]
Номер семьи
43
Номер в семье
7
Сословие
Крестьяне из государственных
Дата переписи
1897
Губерния
Тобольская
Уезд
Тобольский
Волость
Загваздинская
Место
с. Загваздинское
Место события
с. Загваздинское, Загваздинская вол., Тобольский окр., Тобольская губ.
Архивный код
ГБУТО Тобольск: ф.417, оп.2, д.336, лист: 98
Полная запись переписи
Наименование переписи: Перепись населения 1897 года по Тобольской губернии. Загваздинская волость
Номер семьи: 43
01 | Загваздин Давид Григорьевич: 39 лет | Крестьяне из государственных - хозяин
02 | Загваздина Марья Ивановна: 39 лет | Крестьяне из государственных - жена [1]
03 | Загваздина Ефросиния Давидовна: 14 лет | Крестьяне из государственных - дочь [1]
04 | Загваздин Константин Давидович: 13 лет | Крестьяне из государственных - сын [1]
05 | Загваздин Ефим Давидович: 11 лет | Крестьяне из государственных - сын [1]
06 | Загваздин Николай Давидович: 9 лет | Крестьяне из государственных - сын [1]
07 | Загваздин Семен Давидович: 5 лет | Крестьяне из государственных - сын [1]
08 | Загваздин Иван Давидович: , 10 месяцев | Крестьяне из государственных - сын [1]
09 | Лисин Григорий Козьмич: 31 год | Крестьяне из удельных - работник
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Источник
Индексация данных проведена Юлия Ратт

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