Загваздин Константин Давидович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиЗагваздин Константин Давидович

Загваздин Константин Давидович

Из справочника
Перепись населения 1897 года по Тобольской губернии. Загваздинская волость
ФИО
Загваздин Константин Давидович
Пол
муж
Возраст (лет)
13
Год рождения вычисленный
1884
Родственная связь
сын [1]
Номер семьи
43
Номер в семье
4
Сословие
Крестьяне из государственных
Дата переписи
1897
Губерния
Тобольская
Уезд
Тобольский
Волость
Загваздинская
Место
с. Загваздинское
Место события
с. Загваздинское, Загваздинская вол., Тобольский окр., Тобольская губ.
Архивный код
ГБУТО Тобольск: ф.417, оп.2, д.336, лист: 98
Полная запись переписи
Наименование переписи: Перепись населения 1897 года по Тобольской губернии. Загваздинская волость
Номер семьи: 43
01 | Загваздин Давид Григорьевич: 39 лет | Крестьяне из государственных - хозяин
02 | Загваздина Марья Ивановна: 39 лет | Крестьяне из государственных - жена [1]
03 | Загваздина Ефросиния Давидовна: 14 лет | Крестьяне из государственных - дочь [1]
04 | Загваздин Константин Давидович: 13 лет | Крестьяне из государственных - сын [1]
05 | Загваздин Ефим Давидович: 11 лет | Крестьяне из государственных - сын [1]
06 | Загваздин Николай Давидович: 9 лет | Крестьяне из государственных - сын [1]
07 | Загваздин Семен Давидович: 5 лет | Крестьяне из государственных - сын [1]
08 | Загваздин Иван Давидович: , 10 месяцев | Крестьяне из государственных - сын [1]
09 | Лисин Григорий Козьмич: 31 год | Крестьяне из удельных - работник
Показать всех упомянутых в записи
Перейти
Источник
Индексация данных проведена Юлия Ратт

Страницы, связанные с этой записью

Здесь будет постепенно формироваться список людей, у которых данная запись из справочника указана как источник информации. Если эта запись относится к кому-то из людей, страницы которых вы создали, нажмите кнопку «Добавить человека» и выберите соответствующую страницу.

Мы используем куки для улучшения работы сайта.