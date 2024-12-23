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Петелин Андрей Маркелович

Из справочника
Перепись населения 1897 года по Тобольской губернии. Загваздинская волость
ФИО
Петелин Андрей Маркелович
Пол
муж
Возраст (лет)
54
Год рождения вычисленный
1843
Родственная связь
хозяин
Номер семьи
42
Номер в семье
1
Сословие
Крестьяне из государственных
Дата переписи
1897
Губерния
Тобольская
Уезд
Тобольский
Волость
Загваздинская
Место
с. Загваздинское
Место события
с. Загваздинское, Загваздинская вол., Тобольский окр., Тобольская губ.
Архивный код
ГБУТО Тобольск: ф.417, оп.2, д.336, лист: 96
Полная запись переписи
Наименование переписи: Перепись населения 1897 года по Тобольской губернии. Загваздинская волость
Номер семьи: 42
01 | Петелин Андрей Маркелович: 54 года | Крестьяне из государственных - хозяин
02 | Петелина Авдотья Емельяновна: 36 лет | Крестьяне из государственных - жена [1]
03 | Петелина Аграфена Андреевна: 8 лет | Крестьяне из государственных - дочь [1]
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Источник
Индексация данных проведена Юлия Ратт

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