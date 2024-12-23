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Загваздина Настасья Тарасовна

Из справочника
Перепись населения 1897 года по Тобольской губернии. Загваздинская волость
ФИО
Загваздина Настасья Тарасовна
Пол
муж
Возраст (лет)
6
Год рождения вычисленный
1891
Родственная связь
дочь [3]
Номер семьи
41
Номер в семье
5
Сословие
Крестьяне из государственных
Дата переписи
1897
Губерния
Тобольская
Уезд
Тобольский
Волость
Загваздинская
Место
с. Загваздинское
Место события
с. Загваздинское, Загваздинская вол., Тобольский окр., Тобольская губ.
Архивный код
ГБУТО Тобольск: ф.417, оп.2, д.336, лист: 94
Полная запись переписи
Наименование переписи: Перепись населения 1897 года по Тобольской губернии. Загваздинская волость
Номер семьи: 41
01 | Загваздин Осип Григорьевич: 46 лет | Крестьяне из государственных - хозяин
02 | Загваздина Екатерина Павловна: 46 лет | Крестьяне из государственных - жена [1]
03 | Загваздин Тарас Ефимович: 30 лет | Крестьяне из государственных - зять [1]
04 | Загваздина Анна Осиповна: 26 лет | Крестьяне из государственных - жена [3]
05 | Загваздина Настасья Тарасовна: 6 лет | Крестьяне из государственных - дочь [3]
06 | Загваздин Сергей Тарасович: 3 года | Крестьяне из государственных - сын [3]
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Источник
Индексация данных проведена Юлия Ратт

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