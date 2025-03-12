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Загваздин Осип Григорьевич

Из справочника
Перепись населения 1897 года по Тобольской губернии. Загваздинская волость
ФИО
Загваздин Осип Григорьевич
Пол
муж
Возраст (лет)
46
Год рождения вычисленный
1851
Родственная связь
хозяин
Номер семьи
41
Номер в семье
1
Сословие
Крестьяне из государственных
Дата переписи
1897
Губерния
Тобольская
Уезд
Тобольский
Волость
Загваздинская
Место
с. Загваздинское
Место события
с. Загваздинское, Загваздинская вол., Тобольский окр., Тобольская губ.
Архивный код
ГБУТО Тобольск: ф.417, оп.2, д.336, лист: 94
Полная запись переписи
Наименование переписи: Перепись населения 1897 года по Тобольской губернии. Загваздинская волость
Номер семьи: 41
01 | Загваздин Осип Григорьевич: 46 лет | Крестьяне из государственных - хозяин
02 | Загваздина Екатерина Павловна: 46 лет | Крестьяне из государственных - жена [1]
03 | Загваздин Тарас Ефимович: 30 лет | Крестьяне из государственных - зять [1]
04 | Загваздина Анна Осиповна: 26 лет | Крестьяне из государственных - жена [3]
05 | Загваздина Настасья Тарасовна: 6 лет | Крестьяне из государственных - дочь [3]
06 | Загваздин Сергей Тарасович: 3 года | Крестьяне из государственных - сын [3]
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Источник
Индексация данных проведена Юлия Ратт

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