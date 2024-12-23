Загваздина Федора Лукинична
Из справочника
Перепись населения 1897 года по Тобольской губернии. Загваздинская волость
- ФИО
- Загваздина Федора Лукинична
- Пол
- муж
- Возраст (лет)
- 60
- Год рождения вычисленный
- 1837
- Родственная связь
- жена [11]
- Номер семьи
- 39
- Номер в семье
- 12
- Сословие
- Крестьяне из государственных
- Дата переписи
- 1897
- Губерния
- Тобольская
- Уезд
- Тобольский
- Волость
- Загваздинская
- Место
- с. Загваздинское
- Место события
- с. Загваздинское, Загваздинская вол., Тобольский окр., Тобольская губ.
- Архивный код
- ГБУТО Тобольск: ф.417, оп.2, д.336, лист: 92
- Полная запись переписи
- Наименование переписи: Перепись населения 1897 года по Тобольской губернии. Загваздинская волость
Номер семьи: 39
01 | Петелин Петр Николаевич: 50 лет | Крестьяне из государственных - хозяин
02 | Петелина Федора Тимофеевна: 49 лет | Крестьяне из государственных - жена [1]
03 | Петелина Екатерина Петровна: 27 лет | Крестьяне из государственных - дочь [1]
04 | Петелин Николай Петрович: 26 лет | Крестьяне из государственных - сын [1]
05 | Петелина Анна Захаровна: 26 лет | Крестьяне из государственных - жена [4]
06 | Петелин Александр Николаевич: 4 года | Крестьяне из государственных - сын [4]
07 | Петелина Анисья Николаевна: , 1 месяц | Крестьяне из государственных - дочь [4]
08 | Петелина Марья Петровна: 20 лет | Крестьяне из государственных - дочь [1]
09 | Петелин Егор Петрович: 13 лет | Крестьяне из государственных - сын [1]
10 | Петелина Марфа Петровна: 7 лет | Крестьяне из государственных - дочь [1]
11 | Загваздин Тимофей Родионович: 83 года | Крестьяне из государственных - тесть [1]
12 | Загваздина Федора Лукинична: 60 лет | Крестьяне из государственных - жена [11]
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- Индексация данных проведена Юлия Ратт
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