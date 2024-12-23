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Максимова Павла Ивановна

Из справочника
Перепись населения 1897 года по Тобольской губернии. Загваздинская волость
ФИО
Максимова Павла Ивановна
Пол
муж
Возраст (лет)
16
Год рождения вычисленный
1881
Родственная связь
дочь [1]
Номер семьи
38
Номер в семье
5
Сословие
Крестьяне из государственных
Дата переписи
1897
Губерния
Тобольская
Уезд
Тобольский
Волость
Загваздинская
Место
с. Загваздинское
Место события
с. Загваздинское, Загваздинская вол., Тобольский окр., Тобольская губ.
Архивный код
ГБУТО Тобольск: ф.417, оп.2, д.336, лист: 87
Полная запись переписи
Наименование переписи: Перепись населения 1897 года по Тобольской губернии. Загваздинская волость
Номер семьи: 38
01 | Максимов Иван Осипович: 45 лет | Крестьяне из государственных - хозяин
02 | Максимова Марья Павловна: 46 лет | Крестьяне из государственных - жена [1]
03 | Максимов Гурий Иванович: 22 года | Крестьяне из государственных - сын [1]
04 | Максимова Акулина Никитична: 19 лет | Крестьяне из государственных - жена [3]
05 | Максимова Павла Ивановна: 16 лет | Крестьяне из государственных - дочь [1]
06 | Максимов Яков Иванович: 12 лет | Крестьяне из государственных - сын [1]
07 | Максимова Пелагия Ивановна: 5 лет | Крестьяне из государственных - дочь [1]
08 | Максимов Осип Ефимович: 81 год | Крестьяне из государственных - отец [1]
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Источник
Индексация данных проведена Юлия Ратт

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