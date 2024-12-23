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Огорелков Акепсим Тимофеевич

Из справочника
Перепись населения 1897 года по Тобольской губернии. Загваздинская волость
ФИО
Огорелков Акепсим Тимофеевич
Пол
муж
Возраст (лет)
30
Год рождения вычисленный
1867
Родственная связь
хозяин
Номер семьи
37
Номер в семье
1
Сословие
Крестьяне из государственных
Дата переписи
1897
Губерния
Тобольская
Уезд
Тобольский
Волость
Загваздинская
Место
с. Загваздинское
Место события
с. Загваздинское, Загваздинская вол., Тобольский окр., Тобольская губ.
Архивный код
ГБУТО Тобольск: ф.417, оп.2, д.336, лист: 83
Полная запись переписи
Наименование переписи: Перепись населения 1897 года по Тобольской губернии. Загваздинская волость
Номер семьи: 37
01 | Огорелков Акепсим Тимофеевич: 30 лет | Крестьяне из государственных - хозяин
02 | Огорелкова Серафима Емельяновна: 26 лет | Крестьяне из государственных - жена [1]
03 | Огорелков Петр Акепсимович: 6 лет | Крестьяне из государственных - сын [1]
04 | Огорелков Фирс Акепсимович: 2 года | Крестьяне из государственных - сын [1]
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Индексация данных проведена Юлия Ратт

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