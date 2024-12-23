Юшков Гаврил Евстафиевич — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиЮшков Гаврил Евстафиевич

Юшков Гаврил Евстафиевич

Из справочника
Перепись населения 1897 года по Тобольской губернии. Загваздинская волость
ФИО
Юшков Гаврил Евстафиевич
Пол
муж
Возраст (лет)
1
Год рождения вычисленный
1896
Родственная связь
сын [1]
Номер семьи
35
Номер в семье
9
Сословие
Крестьяне из государственных
Дата переписи
1897
Губерния
Тобольская
Уезд
Тобольский
Волость
Загваздинская
Место
с. Загваздинское
Место события
с. Загваздинское, Загваздинская вол., Тобольский окр., Тобольская губ.
Архивный код
ГБУТО Тобольск: ф.417, оп.2, д.336, лист: 81
Полная запись переписи
Наименование переписи: Перепись населения 1897 года по Тобольской губернии. Загваздинская волость
Номер семьи: 35
01 | Юшков Евстафий Никанорович: 49 лет | Крестьяне из государственных - хозяин
02 | Юшкова Федосья Гавриловна: 29 лет | Крестьяне из государственных - жена [1]
03 | Юшков Михаил Евстафиевич: 22 года | Крестьяне из государственных - сын [1]
04 | Юшкова Дарья Евстафиевна: 18 лет | Крестьяне из государственных - дочь [1]
05 | Юшков Феоктист Евстафиевич: 16 лет | Крестьяне из государственных - сын [1]
06 | Юшков Павел Евстафиевич: 13 лет | Крестьяне из государственных - сын [1]
07 | Юшкова Варвара Евстафиевна: 8 лет | Крестьяне из государственных - дочь [1]
08 | Юшков Владимир Евстафиевич: 4 года | Крестьяне из государственных - сын [1]
09 | Юшков Гаврил Евстафиевич: 1 год | Крестьяне из государственных - сын [1]
Показать всех упомянутых в записи
Перейти
Источник
Индексация данных проведена Юлия Ратт

Страницы, связанные с этой записью

Здесь будет постепенно формироваться список людей, у которых данная запись из справочника указана как источник информации. Если эта запись относится к кому-то из людей, страницы которых вы создали, нажмите кнопку «Добавить человека» и выберите соответствующую страницу.

Мы используем куки для улучшения работы сайта.