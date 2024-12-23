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Юшкова Дарья Евстафиевна

Из справочника
Перепись населения 1897 года по Тобольской губернии. Загваздинская волость
ФИО
Юшкова Дарья Евстафиевна
Пол
муж
Возраст (лет)
18
Год рождения вычисленный
1879
Родственная связь
дочь [1]
Номер семьи
35
Номер в семье
4
Сословие
Крестьяне из государственных
Дата переписи
1897
Губерния
Тобольская
Уезд
Тобольский
Волость
Загваздинская
Место
с. Загваздинское
Место события
с. Загваздинское, Загваздинская вол., Тобольский окр., Тобольская губ.
Архивный код
ГБУТО Тобольск: ф.417, оп.2, д.336, лист: 81
Полная запись переписи
Наименование переписи: Перепись населения 1897 года по Тобольской губернии. Загваздинская волость
Номер семьи: 35
01 | Юшков Евстафий Никанорович: 49 лет | Крестьяне из государственных - хозяин
02 | Юшкова Федосья Гавриловна: 29 лет | Крестьяне из государственных - жена [1]
03 | Юшков Михаил Евстафиевич: 22 года | Крестьяне из государственных - сын [1]
04 | Юшкова Дарья Евстафиевна: 18 лет | Крестьяне из государственных - дочь [1]
05 | Юшков Феоктист Евстафиевич: 16 лет | Крестьяне из государственных - сын [1]
06 | Юшков Павел Евстафиевич: 13 лет | Крестьяне из государственных - сын [1]
07 | Юшкова Варвара Евстафиевна: 8 лет | Крестьяне из государственных - дочь [1]
08 | Юшков Владимир Евстафиевич: 4 года | Крестьяне из государственных - сын [1]
09 | Юшков Гаврил Евстафиевич: 1 год | Крестьяне из государственных - сын [1]
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Индексация данных проведена Юлия Ратт

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