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Плясовских Парасковья Онисимовна

Из справочника
Перепись населения 1897 года по Тобольской губернии. Загваздинская волость
ФИО
Плясовских Парасковья Онисимовна
Пол
муж
Возраст (лет)
44
Год рождения вычисленный
1853
Родственная связь
жена [1]
Номер семьи
33
Номер в семье
2
Сословие
Крестьяне из государственных
Дата переписи
1897
Губерния
Тобольская
Уезд
Тобольский
Волость
Загваздинская
Место
с. Загваздинское
Место события
с. Загваздинское, Загваздинская вол., Тобольский окр., Тобольская губ.
Архивный код
ГБУТО Тобольск: ф.417, оп.2, д.336, лист: 76
Полная запись переписи
Наименование переписи: Перепись населения 1897 года по Тобольской губернии. Загваздинская волость
Номер семьи: 33
01 | Плясовских Григорий Николаевич: 42 года | Крестьяне из государственных - хозяин
02 | Плясовских Парасковья Онисимовна: 44 года | Крестьяне из государственных - жена [1]
03 | Плясовских Матрона Григорьевна: 21 год | Крестьяне из государственных - дочь [1]
04 | Плясовских Андрей Григорьевич: 17 лет | Крестьяне из государственных - сын [1]
05 | Плясовских Иван Григорьевич: 10 лет | Крестьяне из государственных - сын [1]
06 | Плясовских Петр Григорьевич: 7 лет | Крестьяне из государственных - сын [1]
07 | Плясовских Николай Петрович: 76 лет | Крестьяне из государственных - отец [1]
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Источник
Индексация данных проведена Юлия Ратт

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