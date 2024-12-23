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Петелин Тимофей Николаевич

Из справочника
Перепись населения 1897 года по Тобольской губернии. Загваздинская волость
ФИО
Петелин Тимофей Николаевич
Пол
муж
Возраст (лет)
29
Год рождения вычисленный
1868
Родственная связь
брат [1]
Номер семьи
32
Номер в семье
10
Сословие
Крестьяне из государственных
Дата переписи
1897
Губерния
Тобольская
Уезд
Тобольский
Волость
Загваздинская
Место
с. Загваздинское
Место события
с. Загваздинское, Загваздинская вол., Тобольский окр., Тобольская губ.
Архивный код
ГБУТО Тобольск: ф.417, оп.2, д.336, лист: 74
Полная запись переписи
Наименование переписи: Перепись населения 1897 года по Тобольской губернии. Загваздинская волость
Номер семьи: 32
01 | Петелин Никифор Николаевич: 37 лет | Крестьяне из государственных - хозяин
02 | Петелина Марья Андреевна: 39 лет | Крестьяне из государственных - жена [1]
03 | Петелин Федор Никифорович: 14 лет | Крестьяне из государственных - сын [1]
04 | Петелина Вера Никифоровна: 11 лет | Крестьяне из государственных - дочь [1]
05 | Петелина Степанида Никифоровна: 7 лет | Крестьяне из государственных - дочь [1]
06 | Петелин Алексей Никифорович: 5 лет | Крестьяне из государственных - сын [1]
07 | Петелина Александра Никифоровна: 4 года | Крестьяне из государственных - дочь [1]
08 | Петелин Яков Никифорович: 3 года | Крестьяне из государственных - сын [1]
09 | Петелин Николай Иванович: 75 лет | Крестьяне из государственных - отец [1]
10 | Петелин Тимофей Николаевич: 29 лет | Крестьяне из государственных - брат [1]
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Индексация данных проведена Юлия Ратт

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