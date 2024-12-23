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Петелин Яков Никифорович

Из справочника
Перепись населения 1897 года по Тобольской губернии. Загваздинская волость
ФИО
Петелин Яков Никифорович
Пол
муж
Возраст (лет)
3
Год рождения вычисленный
1894
Родственная связь
сын [1]
Номер семьи
32
Номер в семье
8
Сословие
Крестьяне из государственных
Дата переписи
1897
Губерния
Тобольская
Уезд
Тобольский
Волость
Загваздинская
Место
с. Загваздинское
Место события
с. Загваздинское, Загваздинская вол., Тобольский окр., Тобольская губ.
Архивный код
ГБУТО Тобольск: ф.417, оп.2, д.336, лист: 74
Полная запись переписи
Наименование переписи: Перепись населения 1897 года по Тобольской губернии. Загваздинская волость
Номер семьи: 32
01 | Петелин Никифор Николаевич: 37 лет | Крестьяне из государственных - хозяин
02 | Петелина Марья Андреевна: 39 лет | Крестьяне из государственных - жена [1]
03 | Петелин Федор Никифорович: 14 лет | Крестьяне из государственных - сын [1]
04 | Петелина Вера Никифоровна: 11 лет | Крестьяне из государственных - дочь [1]
05 | Петелина Степанида Никифоровна: 7 лет | Крестьяне из государственных - дочь [1]
06 | Петелин Алексей Никифорович: 5 лет | Крестьяне из государственных - сын [1]
07 | Петелина Александра Никифоровна: 4 года | Крестьяне из государственных - дочь [1]
08 | Петелин Яков Никифорович: 3 года | Крестьяне из государственных - сын [1]
09 | Петелин Николай Иванович: 75 лет | Крестьяне из государственных - отец [1]
10 | Петелин Тимофей Николаевич: 29 лет | Крестьяне из государственных - брат [1]
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Источник
Индексация данных проведена Юлия Ратт

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