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Юшкова Марья Федосьевна

Из справочника
Перепись населения 1897 года по Тобольской губернии. Загваздинская волость
ФИО
Юшкова Марья Федосьевна
Пол
муж
Возраст (месяцев)
6
Год рождения вычисленный
1896
Родственная связь
дочь [6]
Номер семьи
31
Номер в семье
11
Сословие
Крестьяне из государственных
Дата переписи
1897
Губерния
Тобольская
Уезд
Тобольский
Волость
Загваздинская
Место
с. Загваздинское
Место события
с. Загваздинское, Загваздинская вол., Тобольский окр., Тобольская губ.
Архивный код
ГБУТО Тобольск: ф.417, оп.2, д.336, лист: 71
Полная запись переписи
Наименование переписи: Перепись населения 1897 года по Тобольской губернии. Загваздинская волость
Номер семьи: 31
01 | Юшков Николай Евстафьевич: 25 лет | Крестьяне из государственных - хозяин
02 | Юшкова Евгения Сампсоновна: 28 лет | Крестьяне из государственных - жена [1]
03 | Юшкова Василиса Николаевна: 3 года | Крестьяне из государственных - дочь [1]
04 | Юшкова Анна Николаевна: 1 год | Крестьяне из государственных - дочь [1]
05 | Юшков Никонор Павлович: 75 лет | Крестьяне из государственных - дядя [1]
06 | Юшкова Парасковья Никоноровна: 35 лет | Крестьяне из государственных - дочь [5]
07 | Юшков Василий Иванович: 12 лет | Крестьяне из государственных - сын [6]
08 | Юшков Степан Андреевич: 7 лет | Крестьяне из государственных - сын [6]
09 | Юшков Иуда Савостьянович: 5 лет | Крестьяне из государственных - сын [6]
10 | Юшков Терентий Максимович: 1 год | Крестьяне из государственных - сын [6]
11 | Юшкова Марья Федосьевна: , 6 месяцев | Крестьяне из государственных - дочь [6]
12 | Юшков Степан Павлович: 81 год | Крестьяне из государственных - отец [1]
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Индексация данных проведена Юлия Ратт

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