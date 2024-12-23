Юшкова Парасковья Никоноровна
Из справочника
Перепись населения 1897 года по Тобольской губернии. Загваздинская волость
- ФИО
- Юшкова Парасковья Никоноровна
- Пол
- муж
- Возраст (лет)
- 35
- Год рождения вычисленный
- 1862
- Родственная связь
- дочь [5]
- Номер семьи
- 31
- Номер в семье
- 6
- Сословие
- Крестьяне из государственных
- Дата переписи
- 1897
- Губерния
- Тобольская
- Уезд
- Тобольский
- Волость
- Загваздинская
- Место
- с. Загваздинское
- Место события
- с. Загваздинское, Загваздинская вол., Тобольский окр., Тобольская губ.
- Архивный код
- ГБУТО Тобольск: ф.417, оп.2, д.336, лист: 69
- Полная запись переписи
- Наименование переписи: Перепись населения 1897 года по Тобольской губернии. Загваздинская волость
Номер семьи: 31
01 | Юшков Николай Евстафьевич: 25 лет | Крестьяне из государственных - хозяин
02 | Юшкова Евгения Сампсоновна: 28 лет | Крестьяне из государственных - жена [1]
03 | Юшкова Василиса Николаевна: 3 года | Крестьяне из государственных - дочь [1]
04 | Юшкова Анна Николаевна: 1 год | Крестьяне из государственных - дочь [1]
05 | Юшков Никонор Павлович: 75 лет | Крестьяне из государственных - дядя [1]
06 | Юшкова Парасковья Никоноровна: 35 лет | Крестьяне из государственных - дочь [5]
07 | Юшков Василий Иванович: 12 лет | Крестьяне из государственных - сын [6]
08 | Юшков Степан Андреевич: 7 лет | Крестьяне из государственных - сын [6]
09 | Юшков Иуда Савостьянович: 5 лет | Крестьяне из государственных - сын [6]
10 | Юшков Терентий Максимович: 1 год | Крестьяне из государственных - сын [6]
11 | Юшкова Марья Федосьевна: , 6 месяцев | Крестьяне из государственных - дочь [6]
12 | Юшков Степан Павлович: 81 год | Крестьяне из государственных - отец [1]
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- Индексация данных проведена Юлия Ратт
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