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Юшкова Василиса Николаевна

Из справочника
Перепись населения 1897 года по Тобольской губернии. Загваздинская волость
ФИО
Юшкова Василиса Николаевна
Пол
муж
Возраст (лет)
3
Год рождения вычисленный
1894
Родственная связь
дочь [1]
Номер семьи
31
Номер в семье
3
Сословие
Крестьяне из государственных
Дата переписи
1897
Губерния
Тобольская
Уезд
Тобольский
Волость
Загваздинская
Место
с. Загваздинское
Место события
с. Загваздинское, Загваздинская вол., Тобольский окр., Тобольская губ.
Архивный код
ГБУТО Тобольск: ф.417, оп.2, д.336, лист: 69
Полная запись переписи
Наименование переписи: Перепись населения 1897 года по Тобольской губернии. Загваздинская волость
Номер семьи: 31
01 | Юшков Николай Евстафьевич: 25 лет | Крестьяне из государственных - хозяин
02 | Юшкова Евгения Сампсоновна: 28 лет | Крестьяне из государственных - жена [1]
03 | Юшкова Василиса Николаевна: 3 года | Крестьяне из государственных - дочь [1]
04 | Юшкова Анна Николаевна: 1 год | Крестьяне из государственных - дочь [1]
05 | Юшков Никонор Павлович: 75 лет | Крестьяне из государственных - дядя [1]
06 | Юшкова Парасковья Никоноровна: 35 лет | Крестьяне из государственных - дочь [5]
07 | Юшков Василий Иванович: 12 лет | Крестьяне из государственных - сын [6]
08 | Юшков Степан Андреевич: 7 лет | Крестьяне из государственных - сын [6]
09 | Юшков Иуда Савостьянович: 5 лет | Крестьяне из государственных - сын [6]
10 | Юшков Терентий Максимович: 1 год | Крестьяне из государственных - сын [6]
11 | Юшкова Марья Федосьевна: , 6 месяцев | Крестьяне из государственных - дочь [6]
12 | Юшков Степан Павлович: 81 год | Крестьяне из государственных - отец [1]
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Индексация данных проведена Юлия Ратт

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