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Волгина Графида Александровна

Из справочника
Перепись населения 1897 года по Тобольской губернии. Загваздинская волость
ФИО
Волгина Графида Александровна
Пол
муж
Возраст (лет)
26
Год рождения вычисленный
1871
Родственная связь
работница
Номер семьи
30
Номер в семье
3
Сословие
Крестьяне из государственных
Дата переписи
1897
Губерния
Тобольская
Уезд
Тобольский
Волость
Загваздинская
Место
с. Загваздинское
Место события
с. Загваздинское, Загваздинская вол., Тобольский окр., Тобольская губ.
Архивный код
ГБУТО Тобольск: ф.417, оп.2, д.336, лист: 67
Полная запись переписи
Наименование переписи: Перепись населения 1897 года по Тобольской губернии. Загваздинская волость
Номер семьи: 30
01 | Плясовских Павел Григорьевич: 60 лет | Крестьяне из государственных - хозяин
02 | Плясовских Вера Захаровна: 63 года | Крестьяне из государственных - жена [1]
03 | Волгина Графида Александровна: 26 лет | Крестьяне из государственных - работница
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Источник
Индексация данных проведена Юлия Ратт

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