Попов Андрей Максимович
Из справочника
Перепись населения 1897 года по Тобольской губернии. Загваздинская волость
- ФИО
- Попов Андрей Максимович
- Пол
- муж
- Возраст (лет)
- 11
- Год рождения вычисленный
- 1886
- Родственная связь
- приемный сын [1]
- Номер семьи
- 27
- Номер в семье
- 3
- Сословие
- Крестьяне из государственных
- Дата переписи
- 1897
- Губерния
- Тобольская
- Уезд
- Тобольский
- Волость
- Загваздинская
- Место
- с. Загваздинское
- Место события
- с. Загваздинское, Загваздинская вол., Тобольский окр., Тобольская губ.
- Архивный код
- ГБУТО Тобольск: ф.417, оп.2, д.336, лист: 62
- Полная запись переписи
- Наименование переписи: Перепись населения 1897 года по Тобольской губернии. Загваздинская волость
Номер семьи: 27
01 | Максимов Павел Осипович: 55 лет | Крестьяне из государственных - хозяин
02 | Максимова Дарья Федотовна: 38 лет | Крестьяне из государственных - жена [1]
02 | Плясовских Феоктиста Андреевна: 50 лет | Крестьяне из государственных - жена [1]
03 | Попов Андрей Максимович: 11 лет | Крестьяне из государственных - приемный сын [1]
04 | Юров Михаил Герасимович: 57 лет | Крестьяне из государственных - работник
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- Индексация данных проведена Юлия Ратт
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