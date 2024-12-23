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Максимов Павел Осипович

Из справочника
Перепись населения 1897 года по Тобольской губернии. Загваздинская волость
ФИО
Максимов Павел Осипович
Пол
муж
Возраст (лет)
55
Год рождения вычисленный
1842
Родственная связь
хозяин
Номер семьи
27
Номер в семье
1
Сословие
Крестьяне из государственных
Дата переписи
1897
Губерния
Тобольская
Уезд
Тобольский
Волость
Загваздинская
Место
с. Загваздинское
Место события
с. Загваздинское, Загваздинская вол., Тобольский окр., Тобольская губ.
Архивный код
ГБУТО Тобольск: ф.417, оп.2, д.336, лист: 62
Полная запись переписи
Наименование переписи: Перепись населения 1897 года по Тобольской губернии. Загваздинская волость
Номер семьи: 27
01 | Максимов Павел Осипович: 55 лет | Крестьяне из государственных - хозяин
02 | Максимова Дарья Федотовна: 38 лет | Крестьяне из государственных - жена [1]
02 | Плясовских Феоктиста Андреевна: 50 лет | Крестьяне из государственных - жена [1]
03 | Попов Андрей Максимович: 11 лет | Крестьяне из государственных - приемный сын [1]
04 | Юров Михаил Герасимович: 57 лет | Крестьяне из государственных - работник
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Источник
Индексация данных проведена Юлия Ратт

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