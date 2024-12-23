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Петелин Василий Николаевич

Из справочника
Перепись населения 1897 года по Тобольской губернии. Загваздинская волость
ФИО
Петелин Василий Николаевич
Пол
муж
Возраст (лет)
47
Год рождения вычисленный
1850
Родственная связь
хозяин
Номер семьи
25
Номер в семье
1
Сословие
Крестьяне из государственных
Дата переписи
1897
Губерния
Тобольская
Уезд
Тобольский
Волость
Загваздинская
Место
с. Загваздинское
Место события
с. Загваздинское, Загваздинская вол., Тобольский окр., Тобольская губ.
Архивный код
ГБУТО Тобольск: ф.417, оп.2, д.336, лист: 58
Полная запись переписи
Наименование переписи: Перепись населения 1897 года по Тобольской губернии. Загваздинская волость
Номер семьи: 25
01 | Петелин Василий Николаевич: 47 лет | Крестьяне из государственных - хозяин
02 | Петелина Марфа Осиповна: 47 лет | Крестьяне из государственных - жена [1]
03 | Петелина Фекла Васильевна: 18 лет | Крестьяне из государственных - дочь [1]
04 | Петелин Василий Васильевич: 15 лет | Крестьяне из государственных - сын [1]
05 | Бизина Федосья Федоровна: 83 года | Крестьяне из государственных - теща [1]
06 | Ратушкин Николай Димитриевич: 28 лет | Крестьяне из государственных - прохожий
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Источник
Индексация данных проведена Юлия Ратт

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