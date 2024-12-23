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Загваздина Аксинья Семеновна

Из справочника
Перепись населения 1897 года по Тобольской губернии. Загваздинская волость
ФИО
Загваздина Аксинья Семеновна
Пол
муж
Возраст (лет)
11
Год рождения вычисленный
1886
Родственная связь
прислуга
Номер семьи
24
Номер в семье
10
Сословие
Крестьяне из государственных
Дата переписи
1897
Губерния
Тобольская
Уезд
Тобольский
Волость
Загваздинская
Место
с. Загваздинское
Место события
с. Загваздинское, Загваздинская вол., Тобольский окр., Тобольская губ.
Архивный код
ГБУТО Тобольск: ф.417, оп.2, д.336, лист: 56
Полная запись переписи
Наименование переписи: Перепись населения 1897 года по Тобольской губернии. Загваздинская волость
Номер семьи: 24
01 | Мозжевилов Матвей Иванович: 56 лет | Крестьяне из государственных - хозяин
02 | Мозжевилова Настасья Ивановна: 38 лет | Крестьяне из государственных - жена [1]
03 | Мозжевилов Иван Матвеевич: 26 лет | Крестьяне из государственных - сын [1]
04 | Мозжевилов Василий Матвеевич: 24 года | Крестьяне из государственных - сын [1]
05 | Мозжевилова Парасковья Яковлевна: 28 лет | Крестьяне из государственных - жена [4]
06 | Мозжевилова Марья Васильевна: , 6 месяцев | Крестьяне из государственных - дочь [4]
07 | Мозжевилова Екатерина Матвеевна: 21 год | Крестьяне из государственных - дочь [1]
08 | Мозжевилов Николай Матвеевич: 15 лет | Крестьяне из государственных - сын [1]
09 | Мозжевилова Анисья Екимовна: 70 лет | Крестьяне из государственных - тетка [1]
10 | Загваздина Аксинья Семеновна: 11 лет | Крестьяне из государственных - прислуга
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Источник
Индексация данных проведена Юлия Ратт

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