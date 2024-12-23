Мозжевилова Екатерина Матвеевна
Из справочника
Перепись населения 1897 года по Тобольской губернии. Загваздинская волость
- ФИО
- Мозжевилова Екатерина Матвеевна
- Пол
- муж
- Возраст (лет)
- 21
- Год рождения вычисленный
- 1876
- Родственная связь
- дочь [1]
- Номер семьи
- 24
- Номер в семье
- 7
- Сословие
- Крестьяне из государственных
- Дата переписи
- 1897
- Губерния
- Тобольская
- Уезд
- Тобольский
- Волость
- Загваздинская
- Место
- с. Загваздинское
- Место события
- с. Загваздинское, Загваздинская вол., Тобольский окр., Тобольская губ.
- Архивный код
- ГБУТО Тобольск: ф.417, оп.2, д.336, лист: 56
- Полная запись переписи
- Наименование переписи: Перепись населения 1897 года по Тобольской губернии. Загваздинская волость
Номер семьи: 24
01 | Мозжевилов Матвей Иванович: 56 лет | Крестьяне из государственных - хозяин
02 | Мозжевилова Настасья Ивановна: 38 лет | Крестьяне из государственных - жена [1]
03 | Мозжевилов Иван Матвеевич: 26 лет | Крестьяне из государственных - сын [1]
04 | Мозжевилов Василий Матвеевич: 24 года | Крестьяне из государственных - сын [1]
05 | Мозжевилова Парасковья Яковлевна: 28 лет | Крестьяне из государственных - жена [4]
06 | Мозжевилова Марья Васильевна: , 6 месяцев | Крестьяне из государственных - дочь [4]
07 | Мозжевилова Екатерина Матвеевна: 21 год | Крестьяне из государственных - дочь [1]
08 | Мозжевилов Николай Матвеевич: 15 лет | Крестьяне из государственных - сын [1]
09 | Мозжевилова Анисья Екимовна: 70 лет | Крестьяне из государственных - тетка [1]
10 | Загваздина Аксинья Семеновна: 11 лет | Крестьяне из государственных - прислуга
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- Индексация данных проведена Юлия Ратт
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