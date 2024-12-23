Мозжевилова Марья Васильевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиМозжевилова Марья Васильевна

Мозжевилова Марья Васильевна

Из справочника
Перепись населения 1897 года по Тобольской губернии. Загваздинская волость
ФИО
Мозжевилова Марья Васильевна
Пол
муж
Возраст (месяцев)
6
Год рождения вычисленный
1896
Родственная связь
дочь [4]
Номер семьи
24
Номер в семье
6
Сословие
Крестьяне из государственных
Дата переписи
1897
Губерния
Тобольская
Уезд
Тобольский
Волость
Загваздинская
Место
с. Загваздинское
Место события
с. Загваздинское, Загваздинская вол., Тобольский окр., Тобольская губ.
Архивный код
ГБУТО Тобольск: ф.417, оп.2, д.336, лист: 56
Полная запись переписи
Наименование переписи: Перепись населения 1897 года по Тобольской губернии. Загваздинская волость
Номер семьи: 24
01 | Мозжевилов Матвей Иванович: 56 лет | Крестьяне из государственных - хозяин
02 | Мозжевилова Настасья Ивановна: 38 лет | Крестьяне из государственных - жена [1]
03 | Мозжевилов Иван Матвеевич: 26 лет | Крестьяне из государственных - сын [1]
04 | Мозжевилов Василий Матвеевич: 24 года | Крестьяне из государственных - сын [1]
05 | Мозжевилова Парасковья Яковлевна: 28 лет | Крестьяне из государственных - жена [4]
06 | Мозжевилова Марья Васильевна: , 6 месяцев | Крестьяне из государственных - дочь [4]
07 | Мозжевилова Екатерина Матвеевна: 21 год | Крестьяне из государственных - дочь [1]
08 | Мозжевилов Николай Матвеевич: 15 лет | Крестьяне из государственных - сын [1]
09 | Мозжевилова Анисья Екимовна: 70 лет | Крестьяне из государственных - тетка [1]
10 | Загваздина Аксинья Семеновна: 11 лет | Крестьяне из государственных - прислуга
Показать всех упомянутых в записи
Перейти
Источник
Индексация данных проведена Юлия Ратт

Страницы, связанные с этой записью

Здесь будет постепенно формироваться список людей, у которых данная запись из справочника указана как источник информации. Если эта запись относится к кому-то из людей, страницы которых вы создали, нажмите кнопку «Добавить человека» и выберите соответствующую страницу.

Мы используем куки для улучшения работы сайта.