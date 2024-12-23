Петелин Василий Иванович
Из справочника
Перепись населения 1897 года по Тобольской губернии. Загваздинская волость
- ФИО
- Петелин Василий Иванович
- Пол
- муж
- Возраст (лет)
- 74
- Год рождения вычисленный
- 1823
- Родственная связь
- отец [1]
- Номер семьи
- 23
- Номер в семье
- 8
- Сословие
- Крестьяне из государственных
- Дата переписи
- 1897
- Губерния
- Тобольская
- Уезд
- Тобольский
- Волость
- Загваздинская
- Место
- с. Загваздинское
- Место события
- с. Загваздинское, Загваздинская вол., Тобольский окр., Тобольская губ.
- Архивный код
- ГБУТО Тобольск: ф.417, оп.2, д.336, лист: 54
- Полная запись переписи
- Наименование переписи: Перепись населения 1897 года по Тобольской губернии. Загваздинская волость
Номер семьи: 23
01 | Петелин Семен Васильевич: 47 лет | Крестьяне из государственных - хозяин
02 | Петелина Вера Николаевна: 47 лет | Крестьяне из государственных - жена [1]
03 | Петелин Михаил Семенович: 21 год | Крестьяне из государственных - сын [1]
04 | Петелина Степанида Евстафиевна: 21 год | Крестьяне из государственных - жена [3]
05 | Петелин Александр Симеонович: 15 лет | Крестьяне из государственных - сын [1]
06 | Петелина Парасковья Семеновна: 10 лет | Крестьяне из государственных - дочь [1]
07 | Петелин Петр Семенович: 6 лет | Крестьяне из государственных - сын [1]
08 | Петелин Василий Иванович: 74 года | Крестьяне из государственных - отец [1]
09 | Петелина Фекла Гордеевна: 72 года | Крестьяне из государственных - мать [1]
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- Индексация данных проведена Юлия Ратт
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