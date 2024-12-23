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Петелин Петр Семенович

Из справочника
Перепись населения 1897 года по Тобольской губернии. Загваздинская волость
ФИО
Петелин Петр Семенович
Пол
муж
Возраст (лет)
6
Год рождения вычисленный
1891
Родственная связь
сын [1]
Номер семьи
23
Номер в семье
7
Сословие
Крестьяне из государственных
Дата переписи
1897
Губерния
Тобольская
Уезд
Тобольский
Волость
Загваздинская
Место
с. Загваздинское
Место события
с. Загваздинское, Загваздинская вол., Тобольский окр., Тобольская губ.
Архивный код
ГБУТО Тобольск: ф.417, оп.2, д.336, лист: 54
Полная запись переписи
Наименование переписи: Перепись населения 1897 года по Тобольской губернии. Загваздинская волость
Номер семьи: 23
01 | Петелин Семен Васильевич: 47 лет | Крестьяне из государственных - хозяин
02 | Петелина Вера Николаевна: 47 лет | Крестьяне из государственных - жена [1]
03 | Петелин Михаил Семенович: 21 год | Крестьяне из государственных - сын [1]
04 | Петелина Степанида Евстафиевна: 21 год | Крестьяне из государственных - жена [3]
05 | Петелин Александр Симеонович: 15 лет | Крестьяне из государственных - сын [1]
06 | Петелина Парасковья Семеновна: 10 лет | Крестьяне из государственных - дочь [1]
07 | Петелин Петр Семенович: 6 лет | Крестьяне из государственных - сын [1]
08 | Петелин Василий Иванович: 74 года | Крестьяне из государственных - отец [1]
09 | Петелина Фекла Гордеевна: 72 года | Крестьяне из государственных - мать [1]
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Источник
Индексация данных проведена Юлия Ратт

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