Плясовских Петр Федорович
Из справочника
Перепись населения 1897 года по Тобольской губернии. Загваздинская волость
- ФИО
- Плясовских Петр Федорович
- Пол
- муж
- Возраст (лет)
- 1
- Год рождения вычисленный
- 1896
- Родственная связь
- сын [3]
- Номер семьи
- 22
- Номер в семье
- 6
- Сословие
- Крестьяне из государственных
- Дата переписи
- 1897
- Губерния
- Тобольская
- Уезд
- Тобольский
- Волость
- Загваздинская
- Место
- с. Загваздинское
- Место события
- с. Загваздинское, Загваздинская вол., Тобольский окр., Тобольская губ.
- Архивный код
- ГБУТО Тобольск: ф.417, оп.2, д.336, лист: 50
- Полная запись переписи
- Наименование переписи: Перепись населения 1897 года по Тобольской губернии. Загваздинская волость
Номер семьи: 22
01 | Плясовских Антип Осипович: 56 лет | Крестьяне из государственных - хозяин
02 | Плясовских Парасковья Николаевна: 57 лет | Крестьяне из государственных - жена [1]
03 | Плясовских Федор Антипович: 34 года | Крестьяне из государственных - сын [1]
04 | Плясовских Пелагия Ефимовна: 33 года | Крестьяне из государственных - жена [3]
05 | Плясовских Александр Федорович: 3 года | Крестьяне из государственных - сын [3]
06 | Плясовских Петр Федорович: 1 год | Крестьяне из государственных - сын [3]
07 | Плясовских Григорий Антипович: 24 года | Крестьяне из государственных - сын [1]
08 | Плясовских Маремьяна Артемиевна: 28 лет | Крестьяне из государственных - жена [7]
09 | Плясовских Иван Антипович: 20 лет | Крестьяне из государственных - сын [1]
10 | Плясовских Марья Михеевна: 79 лет | Крестьяне из государственных - мать [1]
11 | Казанцев Константин Антонович: 69 лет | Крестьяне из государственных - гость
- Показать всех упомянутых в записи
- Перейти
- Источник
- Индексация данных проведена Юлия Ратт
Страницы, связанные с этой записью
- ЛюдиЛюди
Здесь будет постепенно формироваться список людей, у которых данная запись из справочника указана как источник информации. Если эта запись относится к кому-то из людей, страницы которых вы создали, нажмите кнопку «Добавить человека» и выберите соответствующую страницу.