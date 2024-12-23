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Плясовских Пелагия Ефимовна

Из справочника
Перепись населения 1897 года по Тобольской губернии. Загваздинская волость
ФИО
Плясовских Пелагия Ефимовна
Пол
муж
Возраст (лет)
33
Год рождения вычисленный
1864
Родственная связь
жена [3]
Номер семьи
22
Номер в семье
4
Сословие
Крестьяне из государственных
Дата переписи
1897
Губерния
Тобольская
Уезд
Тобольский
Волость
Загваздинская
Место
с. Загваздинское
Место события
с. Загваздинское, Загваздинская вол., Тобольский окр., Тобольская губ.
Архивный код
ГБУТО Тобольск: ф.417, оп.2, д.336, лист: 50
Полная запись переписи
Наименование переписи: Перепись населения 1897 года по Тобольской губернии. Загваздинская волость
Номер семьи: 22
01 | Плясовских Антип Осипович: 56 лет | Крестьяне из государственных - хозяин
02 | Плясовских Парасковья Николаевна: 57 лет | Крестьяне из государственных - жена [1]
03 | Плясовских Федор Антипович: 34 года | Крестьяне из государственных - сын [1]
04 | Плясовских Пелагия Ефимовна: 33 года | Крестьяне из государственных - жена [3]
05 | Плясовских Александр Федорович: 3 года | Крестьяне из государственных - сын [3]
06 | Плясовских Петр Федорович: 1 год | Крестьяне из государственных - сын [3]
07 | Плясовских Григорий Антипович: 24 года | Крестьяне из государственных - сын [1]
08 | Плясовских Маремьяна Артемиевна: 28 лет | Крестьяне из государственных - жена [7]
09 | Плясовских Иван Антипович: 20 лет | Крестьяне из государственных - сын [1]
10 | Плясовских Марья Михеевна: 79 лет | Крестьяне из государственных - мать [1]
11 | Казанцев Константин Антонович: 69 лет | Крестьяне из государственных - гость
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Источник
Индексация данных проведена Юлия Ратт

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