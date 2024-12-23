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Загваздин Иван Павлович

Из справочника
Перепись населения 1897 года по Тобольской губернии. Загваздинская волость
ФИО
Загваздин Иван Павлович
Пол
муж
Возраст (лет)
21
Год рождения вычисленный
1876
Родственная связь
сын [1]
Номер семьи
21
Номер в семье
4
Сословие
Крестьяне из государственных
Дата переписи
1897
Губерния
Тобольская
Уезд
Тобольский
Волость
Загваздинская
Место
с. Загваздинское
Место события
с. Загваздинское, Загваздинская вол., Тобольский окр., Тобольская губ.
Архивный код
ГБУТО Тобольск: ф.417, оп.2, д.336, лист: 46
Полная запись переписи
Наименование переписи: Перепись населения 1897 года по Тобольской губернии. Загваздинская волость
Номер семьи: 21
01 | Загваздин Павел Степанович: 50 лет | Крестьяне из государственных - хозяин
02 | Загваздина Матрона Димитриевна: 50 лет | Крестьяне из государственных - жена [1]
03 | Загваздина Екатерина Павловна: 25 лет | Крестьяне из государственных - дочь [1]
04 | Загваздин Иван Павлович: 21 год | Крестьяне из государственных - сын [1]
05 | Загваздина Маремьяна Павловна: 17 лет | Крестьяне из государственных - дочь [1]
06 | Загваздина Лепестимья Павловна: 14 лет | Крестьяне из государственных - дочь [1]
07 | Загваздин Николай Степанович: 49 лет | Крестьяне из государственных - брат [1]
08 | Загваздина Матрона Григорьевна: 48 лет | Крестьяне из государственных - жена [7]
09 | Загваздин Александр Николаевич: 17 лет | Крестьяне из государственных - сын [7]
10 | Загваздин Федот Николаевич: 15 лет | Крестьяне из государственных - сын [7]
11 | Загваздин Константин Николаевич: 11 лет | Крестьяне из государственных - сын [7]
12 | Загваздин Иван Николаевич: 8 лет | Крестьяне из государственных - сын [7]
13 | Загваздина Дарья Николаевна: 6 лет | Крестьяне из государственных - дочь [7]
14 | Загваздина Екатерина Николаевна: 3 года | Крестьяне из государственных - дочь [7]
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Индексация данных проведена Юлия Ратт

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