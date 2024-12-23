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Фомин Николай Васильевич

Из справочника
Перепись населения 1897 года по Тобольской губернии. Загваздинская волость
ФИО
Фомин Николай Васильевич
Пол
муж
Возраст (лет)
35
Год рождения вычисленный
1862
Родственная связь
хозяин
Номер семьи
20
Номер в семье
1
Сословие
Крестьяне из государственных
Дата переписи
1897
Губерния
Тобольская
Уезд
Тобольский
Волость
Загваздинская
Место
с. Загваздинское
Место события
с. Загваздинское, Загваздинская вол., Тобольский окр., Тобольская губ.
Архивный код
ГБУТО Тобольск: ф.417, оп.2, д.336, лист: 44
Полная запись переписи
Наименование переписи: Перепись населения 1897 года по Тобольской губернии. Загваздинская волость
Номер семьи: 20
01 | Фомин Николай Васильевич: 35 лет | Крестьяне из государственных - хозяин
02 | Фомина Марья Савельевна: 26 лет | Крестьяне из государственных - жена [1]
03 | Плясовских Федора Степановна: 51 год | Крестьяне из государственных - теща [1]
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Источник
Индексация данных проведена Юлия Ратт

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