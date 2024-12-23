Загваздина Марфа Стефановна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиЗагваздина Марфа Стефановна

Загваздина Марфа Стефановна

Из справочника
Перепись населения 1897 года по Тобольской губернии. Загваздинская волость
ФИО
Загваздина Марфа Стефановна
Пол
жен
Возраст (лет)
70
Год рождения вычисленный
1827
Родственная связь
бабушка [1]
Номер семьи
19
Номер в семье
7
Сословие
Крестьяне из государственных
Дата переписи
1897
Губерния
Тобольская
Уезд
Тобольский
Волость
Загваздинская
Место
с. Загваздинское
Место события
с. Загваздинское, Загваздинская вол., Тобольский окр., Тобольская губ.
Архивный код
ГБУТО Тобольск: ф.417, оп.2, д.336, лист: 42
Полная запись переписи
Наименование переписи: Перепись населения 1897 года по Тобольской губернии. Загваздинская волость
Номер семьи: 19
01 | Загваздин Онисим Ефимович: 33 года | Крестьяне из государственных - хозяин
02 | Загваздина Марья Александровна: 30 лет | Крестьяне из государственных - жена [1]
03 | Загваздина Анисья Онисимовна: 13 лет | Крестьяне из государственных - дочь [1]
04 | Загваздин Михаил Онисимович: 11 лет | Крестьяне из государственных - сын [1]
05 | Загваздин Григорий Онисимович: 7 лет | Крестьяне из государственных - сын [1]
06 | Загваздина Екатерина Онисимовна: 2 года | Крестьяне из государственных - дочь [1]
07 | Загваздина Марфа Стефановна: 70 лет | Крестьяне из государственных - бабушка [1]
08 | Доронин Федосей Исидорович: 50 лет | Крестьяне из государственных - работник
Показать всех упомянутых в записи
Перейти
Источник
Индексация данных проведена Юлия Ратт

Страницы, связанные с этой записью

Здесь будет постепенно формироваться список людей, у которых данная запись из справочника указана как источник информации. Если эта запись относится к кому-то из людей, страницы которых вы создали, нажмите кнопку «Добавить человека» и выберите соответствующую страницу.

Мы используем куки для улучшения работы сайта.