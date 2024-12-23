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Загваздин Григорий Онисимович

Из справочника
Перепись населения 1897 года по Тобольской губернии. Загваздинская волость
ФИО
Загваздин Григорий Онисимович
Пол
муж
Возраст (лет)
7
Год рождения вычисленный
1890
Родственная связь
сын [1]
Номер семьи
19
Номер в семье
5
Сословие
Крестьяне из государственных
Дата переписи
1897
Губерния
Тобольская
Уезд
Тобольский
Волость
Загваздинская
Место
с. Загваздинское
Место события
с. Загваздинское, Загваздинская вол., Тобольский окр., Тобольская губ.
Архивный код
ГБУТО Тобольск: ф.417, оп.2, д.336, лист: 42
Полная запись переписи
Наименование переписи: Перепись населения 1897 года по Тобольской губернии. Загваздинская волость
Номер семьи: 19
01 | Загваздин Онисим Ефимович: 33 года | Крестьяне из государственных - хозяин
02 | Загваздина Марья Александровна: 30 лет | Крестьяне из государственных - жена [1]
03 | Загваздина Анисья Онисимовна: 13 лет | Крестьяне из государственных - дочь [1]
04 | Загваздин Михаил Онисимович: 11 лет | Крестьяне из государственных - сын [1]
05 | Загваздин Григорий Онисимович: 7 лет | Крестьяне из государственных - сын [1]
06 | Загваздина Екатерина Онисимовна: 2 года | Крестьяне из государственных - дочь [1]
07 | Загваздина Марфа Стефановна: 70 лет | Крестьяне из государственных - бабушка [1]
08 | Доронин Федосей Исидорович: 50 лет | Крестьяне из государственных - работник
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Источник
Индексация данных проведена Юлия Ратт

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