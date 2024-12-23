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Проходцов Онисим Афанасьевич

Из справочника
Перепись населения 1897 года по Тобольской губернии. Загваздинская волость
ФИО
Проходцов Онисим Афанасьевич
Пол
муж
Возраст (лет)
19
Год рождения вычисленный
1878
Родственная связь
работник
Номер семьи
18
Номер в семье
13
Сословие
Крестьяне из государственных
Дата переписи
1897
Губерния
Тобольская
Уезд
Тобольский
Волость
Загваздинская
Место
с. Загваздинское
Место события
с. Загваздинское, Загваздинская вол., Тобольский окр., Тобольская губ.
Архивный код
ГБУТО Тобольск: ф.417, оп.2, д.336, лист: 40
Полная запись переписи
Наименование переписи: Перепись населения 1897 года по Тобольской губернии. Загваздинская волость
Номер семьи: 18
01 | Григорьев Федор Николаевич: 35 лет | Крестьяне из государственных - хозяин
02 | Григорьева Маремьяна Константиновна: 40 лет | Крестьяне из государственных - жена [1]
03 | Григорьева Варвара Федоровна: 15 лет | Крестьяне из государственных - дочь [1]
04 | Григорьева Марья Федоровна: 8 лет | Крестьяне из государственных - дочь [1]
05 | Григорьев Василий Федорович: 7 лет | Крестьяне из государственных - сын [1]
06 | Григорьева Анна Федоровна: 3 года | Крестьяне из государственных - дочь [1]
07 | Григорьев Иван Федорович: , 8 месяцев | Крестьяне из государственных - сын [1]
08 | Григорьев Иван Николаевич: 30 лет | Крестьяне из государственных - брат [1]
09 | Григорьева Лукерья Васильевна: 30 лет | Крестьяне из государственных - жена [8]
10 | Григорьева Анна Ивановна: 3 года | Крестьяне из государственных - дочь [8]
11 | Григорьев Степан Иванович: , 7 месяцев | Крестьяне из государственных - сын [8]
12 | Федорова Олимпиада Филипповна: 70 лет | Крестьяне из государственных - сродная бабушка [1]
13 | Проходцов Онисим Афанасьевич: 19 лет | Крестьяне из государственных - работник
14 | Загваздина Анна Петровна: 19 лет | Крестьяне из государственных - работница
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Индексация данных проведена Юлия Ратт

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